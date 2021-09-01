Кариньш: низкий охват вакцинации от Covid-19 связан с дезинформацией

Низкий охват вакцинации от Covid-19 в Латвии объясняется дезинформацией, заявил в среду утром в интервью на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По мнению политика, на данный момент в борьбе с Covid-19 нет ничего лучше вакцин, в том числе нет лекарств, которые помогали бы лечить это заболевание.

Кариньш уверен, что низкий охват вакцинации не связан с тем, что правительство делает что-то не так . Скепсис в отношении вакцин, по его мнению, объясняется тем, что в обществе циркулирует много дезинформации. Все, что можно делать в такой ситуации - противопоставлять ей информацию.

По словам Кариньша, вакцины уже получили миллионы людей по всему миру, что еще раз подтверждает их безопасность. В свою очередь, страны, которые отменяют ограничения, делают это из-за высокого охвата вакцинации населения, что означает, что люди не болеют тяжело и реже попадают в больницы. По словам политика, в Латвии также важно обеспечить, чтобы больницы не были переполнены инфицированными Covid-19.

Кариньш повторно подчеркнул, что осенью ожидается, что отдельные услуги будут более доступны для вакцинированных жителей. В свою очередь, очное обучение правительство надеется продолжать весь учебный год.