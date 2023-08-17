Кариньш: "Новое Единство" вряд ли работало бы в правительстве, возглавляемом ОС или Нацобъединением

Уходящий с должности премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") скептически относится к возможности участия "Нового единства" в правительстве, которое возглавляет политик от "Объединенного списка" или Нацобъединения. В свою очередь, кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня считает, что переговоры о создании правительства не должны быть долгими и ждет оценки от президента Эдгара Ринкевича.

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В интервью журналу IR Кариньш сказал, что в уходящем правительстве были проблемы в сотрудничестве с коалиционныим партнерами — "Объединенным списком" и Нацобъединением, которые объединялись, чтобы блокировать различные решения. По мнению Кариньша, эти две политические силы хотели контролировать то, что происходит в правительстве и какие решения в нем принимаются.

На прямой вопрос, войдет ли "Новое Единство" в правительство, которое президент поручит сформировать "Объединенному списку" или Нацобъединению, Кариньш ответил, что в партии это не обсуждалось. Но, по его мнению, "Новое Единство" не должно это делать.

Днем ранее, 16 августа, "Новое Единство" выдвинуло в премьер-министры главу Министерства благосостояния Эвику Силиню.

А сегодня, 17 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") планирует официально подать президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке правительства.С отставкой Кариньша уйдет весь Кабинет министров, что откроет путь для формирования нового правительства.

Согласно Сатверсме, называет будущего премьер-министра — политика, которому поручается "собрать" новый Кабинет министров — президент. Кариньш, заявляя, что "Новое Единство" не будет работать под премьером от "Объединенного списка" или Нацобъединения, сужает возможность выбора для президента Ринкевича.

В свою очередь, Эвика Силиня в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения заявила, что Эдгар Ринкевич обязательно должен будет оценить ее презентацию о возможной коалиции. Сам Ринкевич ранее заявил, что после 17 августа проведет политические консультации о формировании правительства с политическими силами, представленными в Сейме.

Кандидат в премьер-министры подчеркнула, что переговоры о новом правительстве не должны быть долгими.

"Я очень заинтересована в более широкой коалиции, но учитывая, что мы уже все лето участвовали в переговорах, я думаю, что разговор не может быть долгим, должна быть ясность — да или нет", — сказала Силиня.

Предполагается, что в новую коалицию могут войти "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз зеленых и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10). В уходящем правительстве состоят "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13). Ранее неофициально в эфире LTV прозвучала версия, что оптимальной в кулуарах называют коалицию "Нового Единства", СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенного списка" (всего 67 голосов), в этом случае Нацобъединение останется в оппозиции.

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Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству, если к тому времени парламент не примет иного решения.