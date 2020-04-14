Кариньш: новых мер по ограничению Covid-19 не планируется

В настоящее время не планируется новых мер по ограничению Covid-19, сказал во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что Covid-19 — коварное заболевание, о котором ученые пока знают очень мало, поэтому единственный способ, как болезнь ограничивать, это соблюдать дистанцию и мыть руки.

Глава правительства призвал латвийцев серьезно относиться к введенным в стране ограничениям, но отметил, что новых мер пока не планируется.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация из-за Covid-19, предусматривающее ряд ограничительных мер и запретов, продлено в Латвии до 12 мая.