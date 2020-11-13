Кариньш: новый коронавирус обострил существовавшие еще до пандемии геополитические проблемы

Пандемия нового коронавируса обострила геополитические проблемы, существовавшие еще до нее, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на международном форуме безопасности и политики "Рижская конференция 2020".

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Он подчеркнул, что пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на систему здравоохранения, экономику и вызвала изменения в поведении людей. Некоторые из этих изменений могут быть полезны в долгосрочной перспективе, например, удаленная работа, упор на использование технологий, но есть и другие последствия, которые предстоит оценить. Один из таких вопросов — каким будет влияние дистанционного обучения на социальное развитие школьников.

Премьер отметил, что за время пандемии мир столкнулся с новыми вызовами, которые возникли из существовавших ранее проблем. Он упомянул конфликт в Нагорном Карабахе, трудности в торговле с Китаем и Россией, конфликт на Украине, оккупацию Крыма, войну на Донбассе, ситуацию в Белоруссии.

"В то время, когда демократии во всем мире теряют свое влияние, люди по-прежнему стремятся к демократии. В Белоруссии люди восстали против президента, который отказывается признать, что выборы были в значительной степени сфальсифицированы, что они не были ни свободными, ни справедливыми. Люди требуют новых выборов, потому что хотят жить в стабильной, независимой и демократической Белоруссии ", — подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что демократическим странам-единомышленникам необходимо гораздо более тесно сотрудничать, чтобы выстоять против проблем, с которыми они сталкиваются.

Актуальности не потеряло и распространение дезинформации, что влечет за собой фрагментацию общества, заявил Кариньш, отметив, что эта проблема с приходом пандемии Covid-19 только усугубилась.

По словам Кариньша, недавние выборы в США дают надежду на то, что появится основа для обновления и улучшения отношений между ЕС и США, которые необходимы для экономики и интересов обоих партнеров.

Говоря о России, Кариньш подчеркнул, что Латвия хочет хороших отношений со своим соседом, однако для построения отношений необходимо участие обеих сторон. Премьер отметил, что Россия не проявляет никаких признаков того, что готова изменить отношение к событиям на Украине, в Грузии, в Нагорном Карабахе.