Кариньш: нужно дать обществу передышку, когда это объективно возможно

В настоящее время трудно прогнозировать, как в будущем будет развиваться пандемия Covid-19, но правительство будет сохранять бдительность, сказал в интервью телеканалу TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер отметил, что "нужно дать обществу возможность передышки, когда это объективно возможно", и сейчас, похоже, такая возможность есть.

Кариньш считает, что в стратегии выхода из пандемии, одобренной коалицией, сбалансированы различные интересы.

Он отметил, что пандемия еще не заканчивается, поэтому сохраняется требование носить маски и призывы прививаться от Covid-19.

Говоря о состоянии экономики, Кариньш отметил, что после кризиса из-за Covid-19 она восстанавливается успешно, если смотреть только на статистику, хотя это не касается всех отраслей и всех людей.

Как сообщалось, правящая коалиция одобрила разработанный Минздравом план поэтапного уменьшения ограничений из-за Covid-19. Уже с сегодняшнего дня смягчены меры безопасности для детей, а также отменены ограничения на время работы предприятий розничной торговли.

С марта ожидается следующий этап смягчения ограничений, когда будет разрешено работать многим ранее закрытым отраслям, увеличено разрешенное количество посетителей мероприятий и введены другие послабления.