Кариньш: нужно найти способ избавиться от договора о закупке продовольствия для армии на cумму в 220 млн евро

"Накачаем мускулы и выкинем их из системы", — образно заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, говоря о закупке продовольствия для нужд армии на сумму в 220 млн евро. Глава правительства использовал такой образ, чтобы пояснить — нужно набраться сил, чтобы разорвать скандальный договор, пишет портал lsm.lv,

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Глава Кабинета министров уже отдал Министерству обороны распоряжение оценить возможность разорвать договор, который до сих пор еще в силе.

Премьер-министр считает, что договор необходимо расторгнуть: "Произошла ужасно большая неразбериха. Что мне трудно понять, так это то, как может быть, что это предприятие, выигрывшее полностью вне всяких рамок, продолжает обслуживать армию".

По словам Кариньша, нужно найти способ "избавиться от договора", а потом разобраться с последствиями.

"Разорвите договор, а потом посмотрите, какие будут последствия. (..) Прошли те времена, когда мошенники были теми, кто диктовал все. Их теперь ловят и справа, и слева. Давайте накачаем мышцы и вытолкнем их из системы", — сказал премьер-министр.

По мнению главы правительства, действия государства должны быть более агрессивными в контексте разрыва договора.

Кариньш сказал: "Мы должны найти способ избавиться от этого. Лучше, чтобы компания обратилась в суд, чем пострадала государство, потому что оно не может найти способ должным образом расторгнуть договор. Почему те, кто нарушают закон, продолжают получать блага за счет общества?".