Кариньш: нужно обязать всех носить маски и тогда смягчать ограничения

Часть введенных из-за пандемии Covid-19 ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски. Таким мнением в эфире передачи "Утренняя панорама" на телеканале LTV поделился премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его мнению, ношение масок позволит всем активнее перемещаться, не слишком сильно увеличивая риск заражения.
Кариньш уточнил, что на природе маску носить не нужно — она имеет смысл в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте.
Премьер подчеркнул, что цель ношения маски — не самому не заразиться, а других не заразить. "Если, например, в автобусе будет один заболевший, и он чихнет или закашляет — капли останутся в маске и не попадут на других", — объяснил он.
Как сообщалось, во вторник Кариньш обещал постепенное смягчение ограничений.
"В четверг правительство планирует рассматривать вопрос о сроках чрезвычайного положения — продлевать его или не продлевать, на какой срок, что делать с ограничениями на собрания людей. Но главное, как научиться долго уживаться с Covid-19, что нужно менять в общественном поведении, чтобы можно было восстанавливать экономику и позволить людям работать, одновременно оберегая от заболевания", — сказал премьер.
На просьбу конкретизировать свою позицию в вопросе о продлении чрезвычайного положения Кариньш ответил, что этот вопрос связан с другими, например, о государственной поддержке пострадавшим от кризиса. "Юристы в правительстве обсуждают, как правильнее — идти быстрее к отмене чрезвычайного положения или продолжать его в целом, — сказал премьер. — Важно то, что делают соседи [стран Балтии]. Мы можем открыть авиасообщение, но, если самолету будет некуда сесть… Будем работать с соседями, чтобы прийти к общему видению".
Кариньш информировал. что завтра планируются переговоры с премьерами стран Балтии об открытии стран Балтии для передвижения людей, но с сохранением известных ограничений, которые должны быть аналогичными во всех трех странах.