Кариньш: нужно обязать всех носить маски и тогда смягчать ограничения

Часть введенных из-за пандемии Covid-19 ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски. Таким мнением в эфире передачи "Утренняя панорама" на телеканале LTV поделился премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

По его мнению, ношение масок позволит всем активнее перемещаться, не слишком сильно увеличивая риск заражения.

Кариньш уточнил, что на природе маску носить не нужно — она имеет смысл в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте.

Премьер подчеркнул, что цель ношения маски — не самому не заразиться, а других не заразить. "Если, например, в автобусе будет один заболевший, и он чихнет или закашляет — капли останутся в маске и не попадут на других", — объяснил он.

Как сообщалось, во вторник Кариньш обещал постепенное смягчение ограничений.

"В четверг правительство планирует рассматривать вопрос о сроках чрезвычайного положения — продлевать его или не продлевать, на какой срок, что делать с ограничениями на собрания людей. Но главное, как научиться долго уживаться с Covid-19, что нужно менять в общественном поведении, чтобы можно было восстанавливать экономику и позволить людям работать, одновременно оберегая от заболевания", — сказал премьер.

На просьбу конкретизировать свою позицию в вопросе о продлении чрезвычайного положения Кариньш ответил, что этот вопрос связан с другими, например, о государственной поддержке пострадавшим от кризиса. "Юристы в правительстве обсуждают, как правильнее — идти быстрее к отмене чрезвычайного положения или продолжать его в целом, — сказал премьер. — Важно то, что делают соседи [стран Балтии]. Мы можем открыть авиасообщение, но, если самолету будет некуда сесть… Будем работать с соседями, чтобы прийти к общему видению".

Кариньш информировал. что завтра планируются переговоры с премьерами стран Балтии об открытии стран Балтии для передвижения людей, но с сохранением известных ограничений, которые должны быть аналогичными во всех трех странах.