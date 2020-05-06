Кариньш: нужно обязать всех носить маски и тогда смягчать ограничения
Foto: LETA

Часть введенных из-за пандемии Covid-19 ограничений можно убрать, если люди в общественных местах будут носить маски. Таким мнением в эфире передачи "Утренняя панорама" на телеканале LTV поделился премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Mēness aptieka.
meness-aptieka-logo

По его мнению, ношение масок позволит всем активнее перемещаться, не слишком сильно увеличивая риск заражения.

Кариньш уточнил, что на природе маску носить не нужно — она имеет смысл в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте.

Премьер подчеркнул, что цель ношения маски — не самому не заразиться, а других не заразить. "Если, например, в автобусе будет один заболевший, и он чихнет или закашляет — капли останутся в маске и не попадут на других", — объяснил он.

Как сообщалось, во вторник Кариньш обещал постепенное смягчение ограничений.

"В четверг правительство планирует рассматривать вопрос о сроках чрезвычайного положения — продлевать его или не продлевать, на какой срок, что делать с ограничениями на собрания людей. Но главное, как научиться долго уживаться с Covid-19, что нужно менять в общественном поведении, чтобы можно было восстанавливать экономику и позволить людям работать, одновременно оберегая от заболевания", — сказал премьер.
На просьбу конкретизировать свою позицию в вопросе о продлении чрезвычайного положения Кариньш ответил, что этот вопрос связан с другими, например, о государственной поддержке пострадавшим от кризиса. "Юристы в правительстве обсуждают, как правильнее — идти быстрее к отмене чрезвычайного положения или продолжать его в целом, — сказал премьер. — Важно то, что делают соседи [стран Балтии]. Мы можем открыть авиасообщение, но, если самолету будет некуда сесть… Будем работать с соседями, чтобы прийти к общему видению".

Кариньш информировал. что завтра планируются переговоры с премьерами стран Балтии об открытии стран Балтии для передвижения людей, но с сохранением известных ограничений, которые должны быть аналогичными во всех трех странах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

114

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form