Кариньш: нужно срочно привести в порядок сеть больниц и систему тарифов на медицинские услуги
Foto: LETA

Главная проблема системы здравоохранения не в недостатке финансирования, а в неорганизованной сети больниц и системе тарифов на услуги, которую необходимо срочно реформировать, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Он подчеркнул, что с каждым годом в систему здравоохранения вкладывается все больше и больше денег, но она все еще не прозрачна, и использование денег не совсем понятно.

"Мы не можем позволить себе вкладывать еще больше денег в неэффективную систему. Нам придется вкладывать больше, но система должна быть упорядочена, потому что трудности, про которые мы слышим в больницах, — это не только финансовые трудности, но и организационные", — сказал премьер-министр.

На вопрос о больничной сети он ответил, что нет необходимости сокращать количество больниц в регионах, но следует более четко определить, какая услуга доступна в каком учреждении, и тогда эта услуга должна быть оказана в реальности, не только в теории.

Как сообщалось, в проекте бюджета на этот год, поддержанном правительством во вторник, на сектор здравоохранения запланировано 1,6 млрд евро, а на приоритеты — 85,8 млн евро.

Со своей стороны Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода и Латвийское общество врачей заявили, что подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2023 год предусматривает ухудшение качества медицинского обслуживания.

Крупные латвийские больницы обеспокоены проблемами финансирования и оплаты медицинских услуг, из-за чего под угрозой оказывается возможность предоставления пациентам необходимых услуг.

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