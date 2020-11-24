Кариньш: нужно ввести более строгие меры безопасности в школах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чтобы стабилизировать ситуацию с быстро распространяющейся инфекцией, нужно ввести еще более строгие меры безопасности в школах, заявил в интервью Латвийскому радио премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По его мнению, нужно контролировать плотность детей в классе, наладить вентиляцию помещений и ввести более строгие правила по ношению масок.

Премьер считает, что сейчас "нет оснований для спокойствия". Больницы находятся в большом стрессе, нагрузка на них растет, система перегружена.

"Нам нужно делать все, чтобы не въехать в кризис", — подчеркнул Кариньш, добавив, что "мы еще не выехали из леса в поле" и поэтому нужно смотреть в сторону более жестких ограничений.

Сегодня, 24 ноября, состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране.

На заседании будет заслушано сообщение Минздрава об актуальной эпидемиологической ситуации в стране, пропускной способности системы здравоохранения, ситуации в практиках семейных врачей и объемах тестирования на коронавирус.

Министерство внутренних дел предоставит информацию о мерах по контролю за эпидемиологической безопасностью, а Министерство обороны — о резервах средств защиты.

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