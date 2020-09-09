Кариньш о бюджете на 2021 год: переговоры идут плодотворно, результат будет адекватным

Переговоры по бюджету на 2021 год проходят плодотворно, и благоприятный для страны результат будет достигнут, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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Президент сообщил, что сегодня в основном обсуждались вопросы, связанные с процессом формирования бюджета на 2021 год, что является основной задачей правительства.

"Это непросто, потому что у партнеров по коалиции разные установки. Но в конце концов нужно договориться о совместной установке. Сейчас мы находимся на начальном этапе разработки бюджета на следующий год, и результат будет адекватным", - сказал президент.

Кариньш сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по деталям бюджета, поскольку необходимо решить ряд вопросов.

"У коалиции разные взгляды и интересы, которые не противоречат друг другу, но необходимо соизмерить общие интересы. Переговоры плодотворны, и они еще будут продолжаться. Я уверен, что мы сможем прийти к соглашению, и общее предложение будет благоприятным для страны", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, по расчетам Минфина, базовые расходы основного бюджета в 2021 году составят 7,43 млрд евро, а в 2022 году - 7,66 млрд евро. По сравнению с бюджетными рамками соответствующего года расходы для 2021 года увеличены на 5,9 млн евро, а для 2022 года - на 59 млн евро. В 2023 году расходы планируются в размере 7,41 млрд евро, что на 191,6 млн евро меньше по сравнению с бюджетными рамками 2022 года.

В свою очередь базовые расходы специального государственного бюджета в 2021 году предположительно составят 3,16 млрд евро, в 2022 году - 3,23 млрд евро, а в 2023 году - 3,38 млрд евро. По сравнению с бюджетными рамками соответствующего года в 2021 году расходы увеличены на 3 млн евро, в 2022 году - уменьшены на 102,7 млн евро, а в 2023 году по сравнению с бюджетными рамками на 2022 год расходы увеличены на 53,4 млн евро.