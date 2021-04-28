Кариньш о материалах по Covid-19 на русском языке: Мне непонятно, почему мы тонем в ужасной бюрократии
Foto: LETA

В мае в Латвии от Covid-19 нужно прививать от 100 000 до 150 000 человек в неделю, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью TV3. Также, по словам премьера, нужно продолжать разъяснение людям преимуществ вакцинации, в том числе на иностранных языках.

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"Мне непонятно, почему в чрезвычайных обстоятельствах мы тонем в ужасной бюрократии", — заявил Кариньш, комментируя трудности с распространением информации о вакцинации на русском языке.

Массовая вакцинация в Латвии начнется 3 мая, когда вакцины от Covid-19 станут доступны каждому. По словам Кариньша, в период крупных поставок вакцин основная задача будет заключаться в том, чтобы использовать как можно больше доз вакцин и не создавать запасов.

Как подчеркнул премьер-министр, для снятия различных ограничений необходимо как можно скорее прививать население Латвии. Он заверил также, что введение локдауна на майские праздники правительство не рассматривает.

Говоря о приостановке государственной поддержки в ряде отраслей, премьер заверил, что поддержка продолжится там, где есть еще серьезные ограничения.

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