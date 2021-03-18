Кариньш о "Спутнике": пока не нужен, но загадывать не стоит

На данный момент Латвия заказала вакцины, которых должно хватить с запасом на всех жителей страны. Однако это не значит, что закупка российской вакцины "Спутник V" совершенно невозможна, заявил в интервью Delfi Plus премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кариньш признал, что использование "Спутника" — это в том числе и вопрос международной политики. На данный момент Европейское агентство лекарств пока не подтвердило эффективность и безопасность российской вакцины, но если это произойдет, Латвия пока не собирается автоматически закупать ее.

"Если мы посмотрим на наши принятые ранее дополнительные решения, то уже сейчас мы заказали намного больше доз вакцины, чем у нас в стране жителей. Если поставки будут выполняться, то у нас нет никакой нужды в дополнительных вакцинах. Вопрос в том, будут ли выполняться поставки, и в каком именно виде", — заявил Кариньш. Отвечая на вопрос журналиста, что будет, если поставки все же не будут обеспечены в полном объеме, он не стал утверждать, что "Спутник" ни в коем случае не будет "запасным вариантом".

Проведенный в начале марта опрос SKDS показал, что если бы жители Латвии могли выбирать, какую прививку использовать, "Спутник" выбрали бы 44%. Для сравнения: Pfizer выбрали бы 30%, Moderna — 19%, и лишь 6% опрошенных согласились бы вакцинироваться AstraZeneca.

Ранее пресс-служба посольства Российской Федерации в Латвии опровергла сообщения о том, что живущим в Латвии гражданам России предоставят возможность сделать прививку "Спутника". "Без соответствующей регистрации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и/или разрешения латвийского национального регулятора поставлять эту вакцину в Латвию не представляется возможным. Организация прививочного пункта в Посольстве России в Латвии пока не планируется, поскольку дипломатическая миссия не является медицинским центром и не обладает соответствующей материально-технической базой, необходимой для массового оказания медицинских услуг", — сообщили Delfi в посольстве РФ.