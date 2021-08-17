Кариньш об иракских мигрантах: пусть просят убежища в Беларуси
Foto: Valsts kanceleja

В воскресенье латвийские пограничники пресекли 62 попытки незаконного пересечения границы страны. В Совете Европы и ООН ранее Rus.Lsm.lv заявили, что право просить убежище — одно из самых фундаментальных. Однако в правительстве не собираются менять введенную практику, об этом заявил Русскому вещанию LTV7 глава Кабмина Кришьянис Кариньш, сообщает rus.LSM.lv.

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Премьер-министр призвал рассматривать ситуацию на границе Беларуси в контексте гибридной войны, организованной властями Беларуси.

"У нас, как у страны-участницы ЕС, как у демократического общества есть обязанность защитить и своих жителей от угрозы этой гибридной войны. И поэтому я согласен со всеми разговорами о правах человека в мире, но демократическому государству нужно быть в состоянии защитить себя в случае нападения. Если у этих граждан есть жалобы на жизнь в своей стране, если им тяжело или невозможно там жить, то у них есть все права попросить убежище в стране, куда они прилетели — то есть в Беларуси", — заявил Кариньш.

Как уже сообщалось, Совет Европы, ООН, омбудсмен Юрис Янсонс, ряд юристов и политиков обеспокоены тем, что отказ Латвии пускать на свою территорию мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси и ЕС, противоречит международным обязательствам страны.

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