Кариньш обещает не допустить создания "супер-спецслужбы" в Латвии

Одна из партий, входящих в коалицию, поддерживает объединение всех трех латвийских спецслужб, заявил телеканалу "3" премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое единство"). Премьер категорически против такой идеи.

Сейчас в Латвии действуют три спецслужбы: Бюро по защите Сатверсме, Служба государственной безопасности и Служба военной разведки и контрразведки. Предполагается, что объединить их хотела бы Новая консервативная партия, которая полагает, что спецслужб в Латвии слишком много.

Кариньш заявил, что и он сам, и "Новое единство", и другие партнеры по коалиции, а также, возможно, оппозиция настроены против этой идеи. По его словам, эти структуры конкурируют между собой, предоставляют различные мнения, и это лучше, чем создание одной большой спецслужбы. "До тех пор, пока я буду премьером, такой дестабилизации я не допущу", — отметил он.

Дискуссии вокруг организации работы спецслужб начались после того, как была обнародована информация о плане возвести новое здание для СГБ на улице Бривибас. Местные активисты хотели бы создать на месте бывшего велотрека "Марс" парк.