Кариньш обещает не допустить введение новой кадастровой стоимости без снижения налогов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не позволит ввести новую методику оценки кадастровой стоимости, если параллельно не будут пересчитаны налоги. Об этом он заявил в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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"Главная задача — упорядочить систему. И я не положу на стол как предложение новую кадастровую стоимость, если параллельно не будут проведены все расчеты, позволяющие не увеличивать налоговую ставку и, таким образом, нагрузку налогоплательщиков", — пообещал Кариньш.

По его словам, Министерство финансов уже работает над подсчетами, и пока они не будут закончены и пока не пройдут широкие дискуссии, новая методика оценки введена не будет.

Как ранее сообщалось, Альянс девелоперов недвижимости начал акцию протеста "белых флагов". Флаги появились на более 50 зданиях Риги. Таким образом альянс выражает несогласие с введением новой кадастровой стоимости.