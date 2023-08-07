Кариньш обещает сообщить об итогах политических переговоров, когда наступит "окончательная ясность"

В настоящее время продолжаются политические переговоры с существующими и другими потенциальными партнерами, и информация об их результатах будет предоставлена, когда появится "окончательная ясность", заявил журналистам после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Так премьер-министр прокомментировал прозвучавшее в интервью Латвийскому радио заявление министра финансов, своего однопартийца Арвила Ашраденса, о том, что на этой неделе глава правительства выступит с заявлением о процессе расширения коалиции.

Премьер-министр указал, что политики уложатся в ранее обозначенный крайний срок, то есть к середине августа.

Глава правительства подчеркнул, что политические переговоры о расширении коалиции были начаты с целью добиться более динамичной работы над обозначенными им приоритетами.

Кариньш также подчеркнул, что правительство продолжает полноценно работать.