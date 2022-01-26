Кариньш: общество не может содержать бизнес вечно

Общество не может содержать бизнес вечно, особенно если он не очень востребован, заявил в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя требование отставки двух министров со стороны комитета по управлению кризисом в туризме.

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По мнению Кариньша, с туристической отраслью должен работать министр экономики, а не министры финансов и здравоохранения, отставки которых потребовали предприниматели.

"Это не здравоохранение, не финансы, это министр экономики, он должен работать со своими отраслями. Вызов для нас как общества заключается в том, что мы не можем содержать бизнес вечно, если он не пользуется большим спросом", — прокомментировал глава правительства.

Он считает, что происходит изменение спроса, изменение общественного поведения, и через два года пандемии Covid-19 люди стали потреблять немного по-другому. В то же время Кариньш напомнил, что государство помогает предприятиям, которые не могут работать из-за антиковидных ограничений.

"Но отрасли, которые открыты, которым разрешено работать, должны смотреть на то, как можно изменить свою бизнес-модель, потому что мы как общество не сможем вечно поддерживать предпринимателей за счет наших налогов", — призвал политик.

Он также напомнил, что обычно бывает наоборот, и как раз предприниматели помогают содержать систему здравоохранения, образования и другие сферы, работая и платя налоги.

Как сообщалось, представители комитета по управлению кризисом в туризме на заседании в понедельник решили потребовать отставки министра финансов Яниса Рейрса и министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

По мнению комитета, именно эти два министра несут ответственность за то, что отрасль приходит в упадок, — Павлютс как ответственный за ограничения, а Рейрс — за вопросы поддержки.