Кариньш обсудит новые тарифы на распределение электроэнергии с председателем SPRK

Сегодня, 9 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудит новые тарифы на распределение электроэнергии с председателем Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Алдой Озолой, свидетельствует публикация премьер-министра в социальных сетях.

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В ходе встречи также будет обсуждаться обоснованность новых тарифов на распределение электроэнергии и представление регулятора о возможных изменениях тарифов.

На встречу также приглашен министр климата и энергетики Раймонд Чударс.

Как сообщалось, 1 июля вступили в силу утвержденные SPRK новые тарифы на услуги оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls и оператора системы передачи Augstsprieguma tīkls.