Кариньш обсудит с KPV LV вопрос о Витенбергсе
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш планирует обсудить с партией KPV LV ее призыв отозвать с поста министра экономики Яниса Витенберга, который недавно сменил свою политическую принадлежность с KPV LV на Национальное объединение (НО).

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В среду вечером правление KPV LV снова направило премьер-министру просьбу об отстранении от должности министра бывшего члена партии Витенберга, вступившего в НО. KPV LV подчеркнула, что дальнейшее пребывание министра на посту является нарушением коалиционного соглашения, поскольку он сменил партию.

В канцелярии премьер-министра подтвердили, что премьер-министр планирует встретиться с KPV LV, чтобы обсудить вопросы, поднятые в письме. Правда, в настоящее время неизвестно, когда состоится эта встреча.

Новая консервативная партия (НКП) ожидает, что коалиционное соглашение о принадлежности министров к конкретным партиям будет отменено либо сложившаяся ситуация будет легитимизирована.

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KPV LV Новая консервативная партия Национальное объединение "KPV LV" naudas krimināllieta Кришьянис Кариньш
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