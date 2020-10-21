Кариньш обсудит с Национальным объединением альтернативные способы проведения факельного шествия

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) в эфире LTV заявил, что Национальное объединение могло бы заменить традиционное факельное шествие другим решением, а патриотизм можно проявлять творчески и безопасно с точки зрения здоровья общества.

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Кариньш призвал подумать, как можно организовать виртуальные патриотические мероприятия.

Он отметил, что если Национальные вооруженные силы отменили парад, чтобы не собирать людей и снизить риск распространения вируса, то и остальное общество должно быть сознательным и проявлять патриотизм иначе.

Кариньш пообещал обсудить проведение факельного шествия с партнерами по коалиции. Он уверен, что партнеры из Национального объединения понимающие и найдут способ выразить свой патриотизм безопасно.

Как уже сообщалось, Национальное объединение вопреки ограничениям на общественные мероприятия призвало людей подавать заявки на факельное шествие 18 ноября. Лидер партии Райвис Дзинтарс обещал, что при организации будут учтены введенные в государстве ограничения.