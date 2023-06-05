Кариньш объяснил, зачем нужно расширить коалицию
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркивает, что его целью ни в коем случае не является выход из коалиции, а привлечение в нее дополнительных сил с сохранением обоих партнеров по коалиции, пояснил сегодня премьер-министр после заседания коалиции.

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В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", но после президентских выборов, в ходе которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с Союзом “зеленых” и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".

Кариньш пояснил, что целью расширения коалиции является достижение таких успехов, как, например, в создании законодательной базы для парков ветряных электростанций: противоречия в этом вопросе преодолены, и в ближайшие недели будут приняты необходимые решения.

Премьер-министр повторно заявил, что расширение коалиции необходимо для достижения договоренности о котировке нескольких компаний с государственным капиталом на фондовой бирже, о привлечении дополнительной рабочей силы, а также о ратификации Стамбульской конвенции и урегулировании вопросов совместного проживания для исполнения решения Конституционного суда.

Глава правительства также взялся за продолжение переговоров с партиями, не входящими в коалицию, о том, к какому сотрудничеству они готовы. Переговоры могут начаться на этой неделе.

Премьерское «Новое Единство» выступает за переговоры о расширении коалиции, в то же время обещая не сотрудничать с обвиняемыми в тяжких преступлениях, следует из заявления партии. Вероятно, под этими обвиняемыми имеется в виду экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс, связанный с Союзом «зеленых» и крестьян.

“Латвия — правовое государство, и партийное объединение «Новое Единство» не сотрудничает и не будет сотрудничать с лицами, обвиняемыми в тяжких преступлениях, и твёрдо выступает против коррупции и воровства у государства», — заявила агентству LETA представитель партии Сильвия Рейнберга.

Хотя конкретные имена в заявлении партии не упомянуты, вероятно, речь идёт об Айварсе Лембергсе, бывшем мэре Вентспилса и депутате Вентспилсской думы. Он состоит в партии «Латвии и Вентспилсу», сотрудничающей с СЗК.

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