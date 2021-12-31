Кариньш: опыт 2021 года сделает нас сильнее

Опыт, который латвийское общество получило в 2021 году, позволит укрепить самих себя и страну в целом на пути к будущему развитию. Об этом в традиционном новогоднем обращении заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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События 2021 года потребовали от каждого дополнительных усилий: нам нужно было больше прислушиваться, больше стараться понять, нести больше ответственности. "Год принес невиданное разнообразие мнений и дискуссий, которое является неотъемлемой частью демократии и должно привести к общим действиям. Это позволило нам добиться большего вопреки вызовам этого года. Мы общими усилиями преодолели самые трудные моменты пандемии, защитили границы своей страны и всего Евросоюза, добились экономического роста, а также роста инвестиций, экспорта и зарплат. То, что мы делаем, приносит успех", — считает премьер.

Он поблагодарил всех, кто действовал, брал на себя ответственность за себя, близких и безопасность всего общества в целом. "Мы все — часть команды, которая делает нашу страну сильной. Хочу особо поблагодарить наших героев — врачей и медицинский персонал, пограничников, полицейских, земессаргов и военных. Я горжусь нашими людьми и их профессионализмом, самоотверженностью, силой и любовью, с которыми они делают свое дело", — заявил Кариньш.

По словам премьера, 2021 год закалил экономику страны, которой удалось подстроиться под новую ситуацию и продолжить рост. При этом сейчас как никогда важны долгосрочные вложения в образование и науку. Кроме того, еще одним приоритетом 2022 года станет новая климатическая политика, которая станет поворотным пунктом на пути развития страны.

В завершение своей речи премьер пожелал всем выдержки и понимания, крепкого здоровья, веры в собственные силы и светлого видения будущего в 2022 году.