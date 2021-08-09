Кариньш: отдельные группы нарушителей границы удалось перенаправить назад в Белоруссию
Foto: Valsts kanceleja

Латвийским пограничникам удалось перенаправить отдельные группы нарушителей границы назад в Белоруссию, сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш со ссылкой на данные, предоставленные на заседании министром внутренних дел Марией Голубевой.

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Премьер-министр отметил, что во вторник, 10 августа, правительство планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, что расширит возможности пограничников отправлять иммигрантов назад в Белоруссию.

Кроме того, принято решено ускорить строительство инфраструктуры на восточной границе с Россией и Белоруссией, отметил Кариньш.

Как сообщалось, чтобы защитить внешнюю границу Латвии и Европейского союза от нелегальной миграции, министр внутренних дел предложила правительству объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации.

В случае объявления Кабинетом министров чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны (ГПО) будут расширены.

В Министерстве внутренних дел также отметили, что правительство Литвы ввело особый режим охраны границы, в результате чего за последние дни нелегальные мигранты с территории Белоруссии все чаще пытаются пересечь границы Латвии и Польши.

Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации требует одобрения Сейма.

Как сообщалось ранее, за четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано уже 218 человек.

ГПО работает в режиме повышенной готовности, чтобы реагировать на попытки незаконного пересечения границы Латвии.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex".

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LETA

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LETA
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