Кариньш отправится в Германию на встречу с Шолцем
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 1 и 2 марта отправится с рабочим визитом в Германию.

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Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в ходе визита у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шолцем, но более подробная информация о визите появится позже.

Помимо встреч в формате лидеров Европейского союза, Шолц в начале июня 2022 года посетил Вильнюс, где встретился с лидерами всех трех стран Балтии.

Тогда официальные лица обсудили ситуацию с безопасностью в регионе в связи с войной России на Украине, поддержку Украины и меры по укреплению восточного фланга НАТО.

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LETA

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LETA

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