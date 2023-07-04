Кариньш: отставку Шмитса, но он может потерять должность, не получив допуск к гостайне

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не видит оснований для требования отставки министра земледелия Дидзиса Шмитса ("Объединенный список"), однако он может потерять эту должность, не получив доступ к работе с государственной тайной.

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Как уже сообщал портал Delfi, 4 июля что правление Союза "зеленых" и крестьян приняло решение инициировать в Сейме отставку министра земледелия Дидзиса Шмитса, указав на его бездействие и неспособность министра ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания.

Кариньш сказал, что не ознакомился с обоснованием предложения СЗК, но не видит причин, по которым он должен поддерживать такое заявление об отставке.

"Политика иногда сложна, и это не исключение", — заключил Кариньш, добавив, что воспринял предложение СЗК с улыбкой.

Премьер-министр подчеркнул, что для него важнее работать над достижением экономических преобразований. "Я сосредоточусь на работе и не буду сосредотачиваться на спорах о той или иной должности", — сказал Кариньш.

При этом он заявил, что в случае, если Шмитс не получит так называемый допуск к гостайне, "министр, которому было отказано в допуске, не может работать ни в одном правительстве"

Кариньш воздержался от оценки того, почему Бюро пао защите Сатверсме (SAB) так долго оценивает выдачу такого разрешения Шмитсу. Но премьер с нетерпением ждет, будет ли допуск выдан министру. "Я буду ждать результата. Если мне придется действовать, я буду действовать", — сказал премьер.