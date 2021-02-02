Кариньш: пересмотр других ограничений может обсуждаться через три недели
Foto: Valsts kanceleja

Пересмотр других ограничений из-за Covid-19 может обсуждаться через три недели, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Минздрав в течение трех недель будет наблюдать за эпидемиологической ситуацией, в том числе за тем, как реализуется принцип безопасной торговли, и только потом будут рассматриваться следующие шаги.

"Мы понимаем, что вирус в ближайшее время не отступит. Ситуация может меняться по-разному, поэтому нужно идти к безопасным моделям, возможно, даже на более длительный срок", — сказал премьер.

Как сообщалось, с 8 февраля в отдельных магазинах можно будет приобрести все товары, вновь откроются книжные магазины. Одновременно в местах торговли будут усилены требования безопасности.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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