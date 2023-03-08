Кариньш: пересмотрев расходы, мы сможем выделить дополнительные средства на здравоохранение

Пересмотрев расходы, мы сможем выделить дополнительные средства на здравоохранение еще в этом году, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Политик сказал, что хорошо понимает, в какой системе работают медики, подчеркнув, что врачи не несут за это ответственности. "К сожалению, наша система здравоохранения не идеальна. За последние четыре года мы ежегодно инвестировали в систему более 100 млн евро, ее базовый бюджет составляет 1,6 млрд евро, и это миф, что базовый бюджет уменьшается — просто ушли [ковидные] доплаты. Денег в системе теперь больше", — заявил Кариньш, добавив, что бюджет здравоохранения является второй по величине статьей расходов.

Премьер-министр согласен с тем, что средств в системе недостаточно, поэтому необходимо продолжить реорганизацию системы здравоохранения за счет улучшения больничной сети, а также поиск путей устойчивого финансирования системы, в том числе путем внедрения обязательного медицинского страхования.

В этом году будет выделено дополнительно 85 млн евро, а также есть договоренность о перераспределении 11 млн евро из неиспользованной поддержки, сказал Кариньш. Еще в этом году планируется сделать то, о чем "давно говорил Госконтроль" — если в бюджете есть какие-то программы, которые не используются, то деньги будут перераспределяться не внутри министерств, а совместным решением о приоритетах. Поэтому неиспользованные деньги можно направить в качестве дополнительного финансирования системе здравоохранения при пересмотре расходов в этом году. По словам Кариньша, все понимают, что здравоохранение является одним из основных приоритетов.

Тем временем перед министром здравоохранения Лигой Менгельсоне стоит задача подготовить предложения по улучшению системы.