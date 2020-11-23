Кариньш планирует получать в следующем году 5055 евро в месяц: что премьер ответил насчет поднятия зарплаты

Уместно ли повышать зарплаты высокопоставленным должностным лицам в то время, когда люди теряют работу и средства к существованию в результате ограничений, связанных с Covid-19? Таким вопросом задалась газета Diena, но ответ премьера Кришьяниса Кариньша, переданный им через личного секретаря, оказался весьма расплывчатым.

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"Принимая во внимание пандемию Covid-19 и ее влияние на жителей и предприятия, государство в целом увеличивает расходы бюджета, чтобы оказать поддержку народному хозяйству. Проект бюджета 2021 года предполагает увеличение зарплат медикам, учителям, академическому персоналу. На один процентный пункт снижена ставка обязательных взносов социального страхования, чтобы повысить конкурентоспособность наших предпринимателей", — говорится в ответе пресс-секретаря Кариньша.

Законом предусмотрен автоматический ежегодный пересмотр вознаграждения в соответствии с изменениями средней заработной платы для членов правительства и парламентских секретарей министерств, депутатов Сейма и самоуправлений, а также ряда должностных лиц, утверждаемых и назначаемых Сеймом. Всего Государственная канцелярия запросила дополнительно 68 871 евро.

Левитс попросил оставить зарплату прежней

При этом стоит отметить, что размер зарплат депутатов Сейма останется прежним, так как повышение зарплат парламентариев в прошлом году было заморожено. Президент Левитс через свою канцелярию также передал Сейму просьбу не поднимать ему в следующем году зарплату и положенную на представительские расходы сумму, сославшись на то, что "пандемия Covid-19 негативно повлияла на ситуацию в Латвии".

В законопроекте о государственном бюджете на следующий год изначально было предусмотрено, что расходы на вознаграждение президента государства не будут превышать 5 960 евро в месяц, а представительские расходы в месяц не будут превышать 1192 евро.

В свою очередь, Бюджетно-финансовая комиссия решила увеличить указанные суммы, позволив месячной заработной плате президента не превышать 6260 евро, а на представительские расходы — 1252 евро. Это вызвало бурную реакцию в обществе, и в минувшую пятницу канцелярия президента в письме к председателю бюджетно-финансовой комиссии Мартиньшу Бондарсу попросила не делать этого и оставить вознаграждение президента без изменений.

Кариньш станет получать 5055 евро в месяц

При этом повышение зарплат в будущем году все же предусмотрено для премьер-министра, министров, судей, прокуроров и других сотрудников государственной администрации и руководителей учреждений.

Согласно расчетам Госканцелярии, зарплата премьера Кришьяниса Кариньша в 2021 году вырастет с нынешних 4814 евро до 5055 евро. Таким образом, дополнительно из госбюджета за год потребуется 3589 евро. В свою очередь, министры станут получать 4798 евро (сейчас — 4570). Для этого в госбюджете нужно будет найти дополнительные 44 136 евро.

Парламентские секретари в следующем году станут получать 3722 евро вместо нынешних 3545 евро.

Помимо этого, планка презентационных расходов Кариньша будет поднята до 1132 евро ежемесячно, а его министров — до 1072 евро в месяц.