Кариньш: планы и проекты по обустройству восточной границы необходимо реализовать немедленно

В настоящее время ситуация на восточной границе Латвии с Россией и Белоруссией относительно спокойна, но всем ясно, что планы и проекты по обустройству восточной границы должны быть реализованы немедленно, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам пресс-секретаря премьер-министра Сандриса Сабаева, сегодня после встречи с министром внутренних дел Марией Голубевой, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром финансов Янисом Рейрсом Кариньш сообщил, что на следующей неделе правительство решит ускорить обустройство восточной границы.

Премьер-министр отметил, что ответственные должностные лица и ведомства внимательно следят за развитием событий в соседних странах, Литве и Белоруссии. Три недели назад Кариньш и министр внутренних дел посетили восточную границу, в том числе латвийско-белорусскую границу.

На следующей неделе Министерство внутренних дел внесет на рассмотрение правительства предложения по укреплению восточной границы и обустройство границы современной инфраструктурой.

При этом министр внутренних дел Мария Голубева на сегодняшней пресс-конференции указала на то, что обустройство восточной границы невозможно начать в ближайшие дни, но возможно - в течение нескольких недель, о чем уже достигнута договоренность.

Голубева также сообщила, что сегодня она послала письмо в Министерство обороны о дополнительных силах военных и земессаргов для усиления патрулирования границы.

Какое для укрепления восточной границы потребуется финансирование, станет известно на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в Краславском крае в июле задержала девять граждан Ирака.

Граждане Ирака были задержаны в соответствии с законом об иммиграции и помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

В этом году это пятая группа лиц, задержанных за незаконное пересечение восточной границы страны, в то время как в прошлом году за умышленное пересечение "зеленой" границы были задержаны 23 гражданина третьих стран.

Национальные вооруженные силы с 12 июля направили наземную охрану к восточной границе страны, чтобы усилить меры по сдерживанию нелегальной иммиграции. Земессарги были направлены к латвийско-российской и латвийско-белорусской границам.

Это решение было принято потому, что в прошлом поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу увеличивался. Европейские политики допускают, что поток мигрантов из Белоруссии образовался при поддержке руководства страны.