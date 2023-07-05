Кариньш по-прежнему не может сказать, будут ли и какие изменения в коалиции

На данный момент невозможно сказать, приведут ли и к каким-то изменениям в правящей коалиции начатые "Новым Единством" переговоры о с партиями, представленными в Сейме , заявил утром в интервью TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После президентских выборов "Новое Единство", напомним, заявило о необходимости расширения правящей коалиции и пригласила на переговоры помимо своих нынешних партнеров по правительству СЗК и "Прогрессивных". Сейчас проводятся встречи, посвященные реформам в различных отраслях. "Объединенный список" и Национальное объединение выступают против расширения Кабинета министров за счет оппозиционных политических сил — и стабильно игнорируют такие переговоры.

При этом Кариньш не считает, что переговоры с "Объединенным списком" и Нацобъединением ашли в тупик, и все еще ждет их за столом переговоров. "Если бы моей целью было внести изменения в коалицию, это можно было бы инициировать быстро, но это не моя самоцель. Цель — получить более широкую поддержку реформ", — сказал политик.

"Будут ли и какие изменения в коалиции, это я сейчас действительно сам не вижу", — заявил Кариньш, добавив, что не пытается терять время, но и не пытается форсировать события.

На этой неделе стороны планируют провести переговоры о том, что нужно сделать в сфере здравоохранения.

На вопрос, как на отношения между "Новым Единством" и "Прогрессивным" повлиял раздор между этими политическими силами в Рижской думе, Кариньш заявил, что разногласия в региональной власти не повлияли на переговоры о работе, которую предстоит провести на уровне Сейма и правительства. Концептуальное различие в том, что на переговорах, начатых "Новым Единством", не делят должности, а говорят о предстоящей работе, считает премьер.

Кариньш признал, что не до конца понимает конфликт в руководстве Рижской думы. По его мнению, предыдущая коалиция хорошо работала, так что теперь нужно сохранять хладнокровие, садиться за стол переговоров и разрешать разногласия. Теперь мы должны "объединяться, а не делиться на множители", — сказал глава Кабмина о ситуации в правящей коалиции Рижской думы.

У Кариньша не было претензий к работе мэра Риги Мартиньша Стакиса, и его отставка стала своего рода неожиданностью.