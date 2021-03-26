Кариньш: по решению лидеров ЕС вакцин Pfizer для Латвии перераспределят больше

На саммите ЕС достигнуто соглашение о соблюдении принципа солидарности при разделе дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса Covid-19 среди стран-участниц, и больше получат те страны, которые до сих пор получили меньше вакцины, утверждает премьер-министр Кришьянис Кариньш. В их числе и Латвия, пишет Rus.Lsm.lv.

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"Неотступная работа с лидерами ЕС увенчалась соглашением о соблюдении принципа солидарности при разделении во втором квартале дополнительно поставленных доз вакцины Pfizer/BioNTech тем странам-участницам, которые до сих пор получили меньше вакцин", — указал Кариньш.

На саммите ЕС (он проводился в режиме видеоконференции) 25 марта вакцинация от коронавируса стала одной из центральных тем обсуждения. В повестку по инициативе Австрии включили вопрос о распределении дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech.

При этом Австрия хотела получить больше дополнительных доз вакцины и для себя тоже, сообщает Bloomberg. Но в ходе саммита Германия предложила перераспределить около 3 миллионов из этих 10 миллионов доз между Болгарией, Латвией, Чехией, Словенией и Хорватией, чья кампания вакцинации действительно отстает, однако не направлять больше доз в Австрию.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, как пишет Financial Times, указал, что Австрия в не настолько плохой ситуации, чтобы требовать для себя больше вакцин, и предпочтение следует отдать Латвии, Хорватии и Болгарии, где положение наиболее проблематично.

После саммита Кариньш заявил Latvijas Radio, что "понимание достигнуто, вопрос — о конкретном решении".

Neatlaidīgs darbs ar 🇪🇺 līderiem ir rezultējies ar vienošanos par solidaritātes principa ievērošanu papildu #PfizerBiontech vakcīnas devu pārdalē — vairāk tām valstīm, kas līdz šim saņēmušas mazāk. Tagad atbildīgajām amatpersonām #VM un pārstāvniecību līmenī tas jāīsteno. pic.twitter.com/NdDzFmGTAM — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 25, 2021



