Кариньш подаст президенту Ринкевичу прошение об отставке правительства

Сегодня, 17 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") планирует подать президенту Эдгару Ринкевичу документ об отставке правительства.

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С отставкой Кариньша уйдет весь Кабинет министров, что откроет путь для формирования нового правительства, ядро которого, возможно, составят "Новое Единство" Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". В уходящем правительстве состоят "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение. Ранее неофициально в эфире LTV прозвучала версия, что оптимальной в кулуарах называют коалицию "Нового Единства", СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенного списка" (всего 67 голосов), в этом случае Нацобъединение останется в оппозиции.

Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству, если к тому времени парламент не примет иного решения.

В понедельник Кариньш заявил, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность.

В среду "Новое Единство" выдвинуло министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом в премьер-министры.

Согласно Сатверсме, премьер-министра доминирует президент страны. Глава государства Эдгар Ринкевич заявил ранее, что после 17 августа начнет консультации с парламентскими политическими силами о формировании правительства.

Пока ни одна политическая сила кроме "Нового Единства" кандидата в премьер-министры не выдвинула.

Политические партии должны сформировать новое правительство до 15 сентября, чтобы иметь возможность своевременно подать в парламент бюджет на следующий год, обозначил, в свою очередь, сроки коалиционного строительства министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").