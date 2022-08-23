Кариньш: поддерживая Латгальский регион, укрепляем весь ЕС и НАТО

Поддерживая Латгальский регион, мы помогаем укреплять весь ЕС и НАТО, во вторник после выездного заседания правительства в Лудзе заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Одновременно он сказал, что нужно оказывать поддержку Украине, по словам Кариньша "это значит, что мы находимся на переходном этапе, когда нужно учиться обходиться без российских энергоресурсов, без тесных экономических связей, а также без российского туризма".

Также Латвия должна укреплять свои оборонные возможности и обеспечить, чтобы все государственные регионы развивались равномерно.

Как уже сообщалось, Министерство обороны обещает в будущем создать в Латгале еще несколько сотен рабочих мест. Национальные вооруженные силы (НВС) в настоящее время обеспечивают в Латгале около 550 рабочих мест, но в будущем планируется создать примерно 700 рабочих мест.