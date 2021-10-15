Кариньш поет, Павлютс играет на рояле. В соцсети "вбросили" архивное видео с поющим премьером

В четверг, 14 ноября, среди пользователей социальных сетей стало распространяться видео, на котором премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поет под аккомпанемент министра здравоохранения Даниэля Павлютса, играющего на рояле. Ролик был опубликован в Facebook лидером партии "Латвия на первом месте" Айнарсом Шлерерсом, который утверждает, что именно этот инструмент собиралась заменить Канцелярия президента.

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Ранее агентство LETA сообщило, что в следующем году для Торжественного зала Рижского замка планируется купить концертный рояль стоимостью в 183 921 евро, а также потратить 155 050 евро на проведение нескольких мероприятий в честь столетия принятия Сатверсме.

После этого Шлесерс опубликовал на своей странице видео, якобы снятое в Рижском замке. Политик утверждает, что именно этому роялю Канцелярия президента собирается купить замену.

"Этот рояль им не подходит, поэтому Левитс купит новый рояль за 184 000 евро", — написал политик в комментарии к ролику.

Видео стало набирать популярность в Facebook — на момент написания новости оно набрало 12 тысяч просмотров.

Кариньш пояснил, что видео было снято в ноябре 2019 года, когда Латвия еще не жила в условиях пандемии. По словам премьера, ролик распространяется целенаправленно.

"Ролик, который распространяется целенаправленно, был снят в ноябре 2019 года и показывает одно из моих увлечений в свободное время (когда оно у меня еще было) — музыку", — написал он.

Премьер также опубликовал сюжет телеканала TV3, который вышел вскоре после того, как Кариньш вступил в должность премьер-министра. Там он рассказывает о том, что его хобби — музыка.

"Я искренне надеюсь, что с окончанием пандемии Covid-19 мы все сможем вернуться к нормальной повседневной жизни, в которой мы можем делать то, что хотим, а также воссоединиться об общей песне. Желаю всем выдержки и крепкого здоровья!", — подытожил политик.

Кроме того это не первое видео, на котором Кариньш поет. В 2014 году в YouTube сам премьер разместил ролик, на котором он поет и играет на гитаре с Йорансом из группы Aarzemnieki — музыкальный коллектив семь лет назад представлял Латвию на Евровидении.

Тем временем покупку концертного рояля, которая вызвала бурную реакцию общества, решили отложить.

Как пишет Lsm.lv, руководитель Канцелярии президента Андрис Тейкманис рассказал, что приобретение рояля было его инициативой. Многие музыканты говорили, что старый коричневый рояль — плохого качества. Поэтому было решено заказать новый инструмент, который позволил бы проводить больше концертов.

Теперь было решено отложить покупку рояля и, скорее всего, канцелярия попросит Сейм исключить этот пункт из бюджета.

"Я думаю, что эти планы в интересах общества. Наверное, этот фон, конечно, не слишком хорош для стимуляции общественного интереса к организации подобных мероприятий в замке. Судя по всему, в настоящий момент общественность это не интересует", — заявил Тейкманис.

Он также отметил неоднозначную реакцию общество. Однако глава канцелярии надеется, что "пандемия Covid-19 не будет длиться вечно, и когда-нибудь общественность будет ожидать чего-то другого".

Недавно в Рижский замок был куплен новый рояль для Белого зала. Тейкманис указал, что рояль не подходит для Торжественного зала, поскольку он белый, к тому же перемещение инструмента может его повредить.