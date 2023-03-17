Кариньш пока не комментирует запланированную акцию протеста педагогов
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не прокомментировал агентству LETA заявление совета Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о запланированной на 24 апреля акции протеста.

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В бюро премьер-министра сообщили, что с 15 по 17 марта премьер-министр находится с рабочим визитом в Польше и с официальным визитом в Украине. Когда ожидается комментарий премьера по поводу предстоящей забастовки, выяснить не удалось.

Как сообщалось, LIZDA больше не готов к переговорам с политиками. Профсоюз недоволен тем, что правительство не выполняет ранее данные педагогам обещания, а также действующие законы и постановления. Поэтому решено провести трехдневную забастовку и шествие протеста.

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