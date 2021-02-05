Кариньш: пока не выработается коллективный иммунитет, придется мириться с неудобствами

Премьер-министр Кришьянис Кариньш понимает, что латвийское общество устало от действующих в стране ограничений и желает вернуться к нормальной жизни. "Но все должны понимать, что болезнь не оглядывается на нашу усталость. Наша усталость, наоборот, позволяет болезни распространяться дальше", — заявил Кариньш в пятницу после заседания правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Нам всем следует продолжать ограничивать контакты, не встречаться со своими, потому что свои могут оказаться самыми опасными", — приводит слова Кариньша LETA.

Также премьер призвал латвийцев регулярно мыть руки, носить защитные маски и соблюдать дистанцию. "Давайте выдержим эти времена все вместе. Будем двигаться к коллективному иммунитету. А до тех пор нужно уживаться с различного рода неудобствами", — подчеркнул политик.

В пятницу правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию в связи с распространением Covid-19 до 6 апреля. Вопрос о продлении практики введения комендантского часа по выходным отложен до следующей недели.