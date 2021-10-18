Кариньш: пока ограничений на поездки не ожидается

На данный момент никаких существенных ограничений на поездки не ожидается, учитывая, что жители Латвии по уровню заболеваемости опаснее для любой страны, чем гражданин любой другой страны для латвийского общества, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания совета по кризисному управлению.

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Отвечая на вопрос, будут ли разрешены незначительные поездки во время локдауна, Кариньш сказал, что совет сегодня касался этого вопроса, однако никаких решений принято не было. Он также не ожидает, что такие предложения будут.

Кариньш напомнил, что в ближайшие четыре недели практически все услуги будут закрыты, и если в Латвию приедет иностранец, то у него практически не будет возможностей для развлечений.