Кариньш: политика — это не место для выражения узких экономических интересов

Кто-то, возможно, неправильно понял, что политика — это место для выражения узких интересов, но это не так. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, подчеркнув, что политика — это работа на благо общества.

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Он отметил, что хочет удостовериться, что узкие экономические интересы не возьмут верх и "мы не начнем пятиться назад", то есть, чтобы новое правительство не "повернуло вспять" то, что уже сделано — вместе реализации начатых реформ, даже отменило бы их.

Как признал премьер, он обеспокоен тем, что услышал о наличии желания пересмотреть портовую реформу. Эту реформу, как и административно-территориальную реформу, нужно проводить, а не пересматривать, заявил он, добавив, что "пересмотреть" может быть "кодовым словом для отмены".

То же самое Кариньш сказал и о строительстве СПГ-терминала — до премьера доходили слухи, что его планируется строить совсем в другой части Латвии. Это, по мнению Кариньша, поставит под угрозу независимость Латвии от российского газа, а также ее способность быть независимой от других соседей.

Он также признал, что одной из причин того, что экономика Латвии не так развита, как в соседних странах, является преобладание узких экономических интересов, которое он не поддерживает.

Кариньш признал, что на данный момент ему необходимо обрести уверенность в том, как думает и что планирует партнер по переговорам — Объединенный список, который является новой политической силой, где есть элементы из старых политических партий и элементы извне. Этот вопрос еще не ясен.

"Я не могу позволить новому правительству повернуть вспять то, что уже сделано — вернуть в прошлое некоторые реформы", — подчеркнул Кариньш.

Он также добавил, что важно убедиться в том, что "мы все готовы идти в едином направлении".

По мнению политика, в данный момент в первую очередь необходимо договориться о том, что делать в правительстве.