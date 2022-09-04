Кариньш получил международную награду Фонда Хайека в Германии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш получил в Берлине международную награду Фонда Фридриха Хайека, сообщает агентство LETA со ссылкой на Twitter премьера.

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Кариньш подчеркнул, что для него большая честь получить награду "в эти трудные времена, когда агрессивная Россия ставит под сомнение свободу, безопасность и самоопределение наций".

Кришьянис Кариньш отметил, что "полученная награда является также наградой нации и тех лидеров Латвии, которые посвятили свою жизнь восстановлению независимости и начали строить латвийскую нацию с нуля после советской оккупации".

"Нападение России на Украину подвергло либеральные ценности, в том числе свободу, демократию и верховенство закона, самой большой угрозе со времен Второй мировой войны. Как демократические страны, мы не должны бояться собственной силы. Мы должны активизировать наши усилия и изменить нашу политику. Основные направления сейчас — поддержка Украины, увеличение военных расходов для укрепления нашей обороноспособности, энергетическая независимость", — заявил премьер-министр Латвии.

Как отметили представители премьер-министра, международная награда Кариньшу присуждена за последовательную защиту свободной рыночной экономики, проведение рыночной экономической и бюджетной политики.

В этом году международная премия Фонда Фридриха Хайека была присуждена всем трем премьер-министрам стран Балтии, в том числе премьер-министру Эстонии Кае Каллас и премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните.

Фридрих Хайек — один из самых выдающихся экономистов и философов ХХ века, защищавший экономику, основанную на принципах свободного рынка, и общество, основанное на личной свободе. Фонд Фридриха Хайека был основан в 1999 году во Фрайбурге (Германия) в честь 100-летия Хайека.