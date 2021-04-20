Кариньш: пора задуматься о прекращении господдержки пострадавших от кризиса

Правительству пора начать думать о прекращении поддержки пострадавшим от кризиса Covid-19, объявил на заседании правительства премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правительство во вторник поддержало предложение Минфина выделить на антикризисную помощь бизнесу еще 126,5 миллиона евро в дополнение к 320 уже выделенным.

Кариньш уточнил, что это финансирование — "одолженные деньги", а министр финансов Янис Рейрс добавил, что Латвия гигантскими шагами движется к той границе, когда сумма госдолга составляет более 50% ВВП. Рейрс высказал опасение, что если осенью эпидемиологическая ситуация ухудшится, то нельзя прогнозировать возможности государства продолжать оказывать помощь пострадавшим в кризис.

Премьер подчеркнул, что сейчас отменяется ряд ограничений, и пора взвесить, кому в этой ситуации продолжает быть нужна поддержка и в каком объеме. По его словам, есть анекдотичные ситуации, когда предприятия с помощью государственной помощи даже увеличивают свои доходы.

"Нужно начинать думать, как выходить из поддержки, внезапно или постепенно. Государство не сможет неограниченно субсидировать предпринимательскую деятельность", — подчеркнул Кариньш.