Кариньш поручил министерствам быстро собрать информацию о причиненном бурей ущербе
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам в ускоренном порядке собрать информацию о причиненном бурей ущербе и работать вместе с самоуправлениями.

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После посещения наиболее пострадавших от бури регионов Кариньш в Twitter поблагодарил всех, "кто неустанно продолжает предотвращать последствия бури". Он подчеркнул, что жителям сейчас нужна помощь.

Кариньш поручил министерствам быстро собрать информацию об убытках и работать вместе с самоуправлениями над координацией и оказанием поддержки.

Ранее сообщалось, что президент Эдгар Ринкевич недоволен управлением кризисом после случившейся в понедельник, 7 августа, разрушительной бури.

Агентство LETA отмечает, что на встрече с жителями возле Управления Аугсткалнской волости Ринкевич выразил понимание и пообещал помочь решить вопрос оказания материальной помощи пострадавшим хозяйствам.

Председатель Добельской думы Иварс Горскис сообщил агентству LETA, что во время бури были сорваны крыши и выбиты окна у сотен зданий, повреждено очень много автомобилей и другой техники, а также полностью уничтожены посевы на площади сотен гектаров.

Во многих местах жители остались без водоснабжения и электричества. Кроме того, определены одинокие пожилые люди, им оказывают необходимую помощь, например, предоставляют питание.

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