Кариньш поручил министерствам быстро собрать информацию о причиненном бурей ущербе

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам в ускоренном порядке собрать информацию о причиненном бурей ущербе и работать вместе с самоуправлениями.

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После посещения наиболее пострадавших от бури регионов Кариньш в Twitter поблагодарил всех, "кто неустанно продолжает предотвращать последствия бури". Он подчеркнул, что жителям сейчас нужна помощь.

Paldies visiem, kas nepagurstoši turpina novērst vētras sekas. Iedzīvotājiem vajadzīga palīdzība tagad. Esmu uzdevis ministrijām paātrināti apkopot zaudējumus un kopā ar pašvaldībām strādāt pie atbalsta koordinēšanas un sniegšanas. pic.twitter.com/ods7YOGj37 — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 8, 2023

Кариньш поручил министерствам быстро собрать информацию об убытках и работать вместе с самоуправлениями над координацией и оказанием поддержки.

Ранее сообщалось, что президент Эдгар Ринкевич недоволен управлением кризисом после случившейся в понедельник, 7 августа, разрушительной бури.

Агентство LETA отмечает, что на встрече с жителями возле Управления Аугсткалнской волости Ринкевич выразил понимание и пообещал помочь решить вопрос оказания материальной помощи пострадавшим хозяйствам.

Председатель Добельской думы Иварс Горскис сообщил агентству LETA, что во время бури были сорваны крыши и выбиты окна у сотен зданий, повреждено очень много автомобилей и другой техники, а также полностью уничтожены посевы на площади сотен гектаров.

Во многих местах жители остались без водоснабжения и электричества. Кроме того, определены одинокие пожилые люди, им оказывают необходимую помощь, например, предоставляют питание.