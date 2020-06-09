Кариньш поручил министрам KPV LV проанализировать перебой с подачей электричества, партия возмущена

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) дал министру экономики и министру внутренних дел задание проанализировать перебой в подаче электроэнергии, сообщает LETA.

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Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) и министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) должны разработать предложения, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

Партия KPV LV, в свою очередь, призывает премьера требовать объяснений у Министерства финансов и министра Яниса Рейрса (Новое Единство), так как именно его ведомство надзирает за работой Augstsprieguma tīkls. Замруководителя фракции KPV LV Эрикс Пуценс указал, что партия потребует объяснений, почему Кариньш обратился против министров партии, зная, что это не их сфера ответственности.

Пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаев объяснил агентству LETA, что премьер исходил из Закона о гражданской обороне и управления катастрофами. Согласно закону, за большие происшествия в сфере энергетики отвечает Министерство финансов, а подведомственная МВД Государственная пожарноспасательная служба (ГПСС) отвечает а работу системы гражданской обороны.

Как уже сообщалось, утром 9 июня весь правый берег Риги и окрестности столицы остались без электричества из-за повреждения высоковольтного кабеля. Поломка привела к остановке работы TEC2.