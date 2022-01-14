Кариньш поручил министру экономики подготовить предложения по стабилизации цен на энергоресурсы

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру экономики Янису Витенбергсу представить правительству предложения по стабилизации цен на энергоресурсы и обеспечению долгосрочной предсказуемости на национальном и региональном уровнях, а также предложения по снижению затрат на тепло, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев.
Витенбергс уже ранее заявил, что для стабилизации цен снова предложит партнерам по коалиции принять пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию, природный газ, тепло и топливную древесину. Ранее партия премьера "Новое единство" это предложение отклонила.
По словам Кариньша, в последние месяцы цены на энергоносители во всем мире резко выросли в силу различных факторов. "Это также наносит ущерб нашим гражданам и бизнесу", поэтому правительство приняло ряд решений для смягчения последствий роста цен на энергоносители, включая усиление поддержки пожилых людей и уязвимых групп населения.
"В то же время важно оценивать долгосрочную ситуацию и работать над решениями, чтобы стабилизировать цены на энергию в будущем и сделать их максимально предсказуемыми", — подчеркивает Кариньш.
Минэкономики должно внести предложения в двухнедельный срок.
Как сообщалось, средняя цена электроэнергии в латвийской торговой зоне в 2021 году составила 88,78 евро за мегаватт-час (МВтч), что в 2,6 раза выше средней цены 2020 года, сообщает оператор системы электроснабжения Augstsprieguma tīkls.