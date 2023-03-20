Кариньш поручил Минобороны оценить возможности расторжения контракта на поставку продовольствия для латвийской армии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подписал резолюцию, в которой поручил Министерству обороны оценить возможность расторжения контракта на поставку продовольствия для латвийской армии с победившей компанией Zītari LZ, при этом обеспечив непрерывность снабжения вооруженных сил продовольствием.

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По данным Госканцелярии, глава Кабинета министров поручил провести оценку с учетом информации о недостатках в госзакупках на поставку продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил.

Минобороны должно подготовить информативное сообщение о возможности расторжения контракта до 31 марта текущего года, чтобы его можно было рассмотреть на заседании правительства 4 апреля.

Ранее уже сообщалось, что в декабре прошлого года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ выиграла контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил Латвии на следующие пять лет.

Министерство обороны перечислило причины, по которым для закупки было выбрано Zītari LZ, однако в то же время министр обороны Инара Мурниеце поручила провести проверку снабжения армии продовольствием. Кроме того, оборонное ведомство уже направило документы, связанные с процессом закупки, в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Ранее уже сообщалось, что 16 марта в связи с закупкой продуктов питания для нужд латвийской армии KNAB провел уголовно-процессуальные действия, в том числе 14 санкционированных судом обысков, на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии.

После того, как эта информация была предана огласке, глава Минобороны 17 марта своим указом временно отстранила от исполнения обязанностей двух должностных лиц, которые связаны с закупкой и поставкой продовольствия для нужд НВС Латвии.