Кариньш поручил обобщить информацию о разнице в тарифах на отопление в самоуправлениях

Министерству экономики поручено обобщить информацию о различиях в тарифах на отопление в разных самоуправлениях, чтобы государство могло продолжать искать способы поддержки для жителей, для которых нынешние механизмы компенсаций недостаточны. Об этом после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отвечая на вопрос о возможности Латвии занять средства с тем, чтобы можно было увеличить размер компенсаций, Кариньш указал, что экономика сейчас растет быстрее, чем прогнозировалось и планируется, что в этом году она вырастит до 38 млрд евро. При таком показателе ВВП внешний долг государства около 45% от ВВП и это один из самых низких показателей в ЕС. "Таким образом, теоретически у нас есть возможность занять еще денег, сохранив при этом хорошие международные рейтинги", - отметил Кариньш.

В то же время, по его словам, правительство тщательно оценивает, действительно ли это необходимо, так как "нужно помнить, что каждый евро, который занимаем, придется возвращать". По словам Кариньша, в условиях инфляции госбюджет переполняется, поэтому в госказне уже есть часть денег, с помощью которых частично компенсировать рост цен на энергоресурсы для жителей.

Общая сумма поддержки в условиях роста цен на энергоресурсы для жителей и предприятий составляет 650 млн евро.

В то же время Кариньш поручил "свести вместе данные" о всех самоуправлениях, так как разница в тарифах порой значительна - от 50 евро до более чем 300 евро за мегаватт-час (MWh). По словам Кариньша, в местах, где стоимость тепловой энергии будет превышать 300 евро за МВтч, "ножницы" между стоимостью и тем, что люди могут платить, будут слишком широкими, и потребуется дополнительная поддержка.

Как сообщалось, Кариньш допускает, что Латвии, скорее всего, придется установить потолки цен на энергоресурсы. Это позволит поддержать домохозяйства в условиях роста цен.