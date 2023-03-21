Кариньш поручил всем министерствам пересмотреть расходы, чтобы изыскать дополнительные средства на здравоохранение и образование

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") поручил всем министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти необходимое дополнительное финансирование для сфер здравоохранения и образования, сообщили агентству LETA в бюро главы правительства.

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В процессе принятия бюджета на 2023 год глава Кабмина подчеркнул, что наряду с реализацией необходимых изменений в сферах здравоохранения и образования будут пересмотрены расходы всех министерств с целью изыскания дополнительного финансирования для реализации обязательств, зафиксированных в правительственной декларации.

"Государственный бюджет на этот год уже принят. И министр здравоохранения, и министр образования и науки взяли на себя обязательства осуществить важные изменения в подведомственных сферах, чтобы обе системы стали более эффективными и могли предоставлять качественные и доступные услуги нашим жителям", — подчеркнул Кариньш, упомянув, что необходимо уравнять качество услуг, предоставляемых больницами, и произвести упорядочение сети школ.

"В целях изыскания дополнительного финансирования для обеих приоритетных отраслей, я поручил всем министерствам пересмотреть экономию прогнозируемых расходов при исполнении бюджета. Министерству финансов — собрать эту

информацию и представить отчет правительству о перераспределении дополнительного финансирования в 2023 году в пользу отраслей здравоохранения и образования", — сказал премьер-министр.

Резолюция главы Кабмина предусматривает, что министерства должны предоставить отчеты до 26 мая.