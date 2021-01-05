Кариньш потребовал отставки главы Минздрава Винькеле (обновлено в 17.53)

Во вторник, 5 января, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) и пригласил партию Развитие/За! выдвинуть нового кандидата на эту должность, выяснило агентство LETA в бюро премьера.

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Кариньш указал, что Латвия уже длительно борется с Covid-19 и мы находимся в решающем моменте этой борьбы. Единственный способ отменить ограничения и вернуться в нормальную жизнь - это идти на максимально скорую иммунизацию всего общества.

“В её основе должен быть ясный и понятный обществу план доступности вакцин. Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий. Интерпретации и дезинформация являются последствиями и мы как общества страдаем от них уже сейчас. Мы не можем так продолжать”, - заявил Кариньш.

По мнению премьера, план доступности вакцин это документ национального уровня и приоритет всего государства. План должен отвечать на вопрос - как за самый короткий срок обеспечить доступность вакцин для всего общества, а также каким должен быть идеальный логистический и коммуникационный процесс. Кариньш подчеркнул, что каждый день задержек доступности вакцин может стоить кому-то жизни и здоровья. В разработке плана должны участвовать все организации, в том числе самоуправления и семейные врачи.

“Учитывая все эти обстоятельства, я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно руководить и возобновить нашу нынешнюю борьбу с пандемией”, - заявил Кариньш.

Ранее Латвийское телевидение выяснило, что премьер принял решение потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле. Данную информацию LTV подтвердил ряд политиков, входящих в партии правительственной коалиции. Утром во вторник, 5 января, Кариньш на закрытом заседании известил коалицию о своем намерении. Претензии Кариньша к Винькеле связаны с неясным, по его мнению, планом вакцинации от Covid-19.

Во второй половине дня Кариньш назначил встречу с партией "Развитие/За", членом которой является Винькеле и которая, согласно имевшейся на момент создания правительства договоренности, имеет приоритетное право выдвигать на пост министра здравоохранения своих представителей.

Днем ранее Кариньш заявил в Twitter, что и правительству, и всему обществу необходим четкий и понятный план вакцинации. Сейчас это приоритетная задача для страны, отметил премьер.

Как сообщалось, в понедельник Латвия получила вторую партию разработанных Pfizer и BioNTech вакцин от Covid-19 — 13 650 доз вакцины Comirnaty.

В минувший понедельник в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19.

В целом Pfizer и BioNTech планируют поставить весь объем заказанных Латвией вакцин в первом квартале 2021 года, сообщили ранее в Государственном агентстве лекарств.

Первая критика была уже в ноябре

Кариньш уже публично критиковал Винькеле в ноябре прошлого года, когда пожаловался журналу Ir на темп Винькеле в вопросах Covid-19.

"До этого сама система не была готова принять, что кризис развивается очень драматически. Темп, в котором осознавалась ситуация и предлагались решения, уже давно слишком медленный", — подчеркнул Кариньш.

8 октября, по словам Кариньша, министр сказала, что никакая стратегия не нужна, в итоге ее поспешно принимали 27 октября.

"Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Помните, весной ситуация была очень позитивной. Везде цифры росли, а у нас нет. И видя, что у нас первый раз цифры достигли 13, 18 и 30, министерство не было готово действовать".

Винькеле в ответ напомнила в своем микроблоге Twitter, что она и другие представители объединения "Развитие/За!" до сих пор толерантно относились к идеям Кариньша. "Мы с терпением слушали и уважительно относились к личным и политическим интересам некоторых членов коалиции", — намекнула она.

Кариньш не будет спешить с оценкой работы других министров

Отвечая на вопрос, намерен ли премьер-министр оценивать работу других министров, участвующих в разрешении кризиса Covid-19, которые также подвергались публичной критике, премьер заявил, что сейчас приоритетом правительства является разработка и внедрение плана вакцинации.

"Сейчас нет ничего более важного для государства, чем план вакцинации, чтобы все вовлеченные стороны понимали, какова их роль, как будет проходить оповещение, и чтобы мы могли справиться с любым количеством вакцин, которые будут доставлены производителями. В этом контексте я предлагаю конкретное изменение в составе правительства ", - сказал премьер.

Комментируя стабильность правительства, Кариньш признал, что правительство пережило разные времена и сейчас такое же стабильное, как и в первый день. "Стабильность правительства зависит от добровольной готовности пяти партий к продолжению сотрудничества. Я готов продолжить работу в этом Кабинете министров и в этой коалиции", - подтвердил премьер.