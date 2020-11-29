kariņš, budžets, covid
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в обращении к жителям Латвии заявил, что потребует продлить режим чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19. Также премьер попросит правительство принять более строгие правила для ограничения распространения коронавируса.

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"Друзья, ситуация нехорошая! Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость Covid-19, и, к сожалению, увеличивается и смертность", - сказал премьер-министр, назвав текущую ситуацию серьёзнейшим кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что рост заболеваемости в Латвии замедляется, но при этом система здравоохранения находится на грани краха.

"Нам надо действовать!", - призвал Кариньш, подчеркнув, что лучший способ победить вирус - соблюдать меры безопасности, чтобы вообще не заболеть.

Кариньш напомнил о соблюдении следующих рекомендаций:
1. Собираться группами не более двух человек, соблюдать дистанцию в два метра
2. Не ходить в магазины без необходимости
3. Работодателям следует по возможности организовать работу в удаленном режиме
4. Маски - везде, кроме дома. Не забываем мыть руки.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии были госпитализированы 44 больных Covid-19, всего в больницах находятся 510 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки в стране подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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