Кариньш повторно встретится с Нацобъединением и "Объединенным списком" для переговоров о расширении коалиции

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на этой неделе встретится с "Объединенным списком" и Национальным объединением в связи со своим предложением о расширении коалиции.

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Отвечая на вопрос о планах по увеличению количества партий в правительстве, Кариньш заявил, что планирует обсудить в переговорах с "Объединенным списком" и Нацобъединением предложения, прозвучавшие во время встречи с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК) на прошлой неделе. Таким образом планируется продвинуть дискуссию вперед.

Сегодня вечером конкретное время встречи еще не было известно.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс выразил готовность к встрече, в том числе с соблюдением формата, предложенного Кариньшем: премьер-министр предложил встретиться с каждой из партий для двусторонних переговоров.

Таварс отметил, что готов к переговорам о более широком широком сотрудничестве с частью оппозиции в Сейме, однако "Объединенный список" не видит возможностей для расширения нынешней коалиции.

Министр экономики Илзе Индриксоне подтвердила: Национальное объединение не изменило своего мнения о том, что нынешняя коалиция может продолжать работу в нынешнем составе.

По мнению Индриксоне, решающим является получить окончательный ответ от премьер-министра и ясность в вопросе о том, продолжит ли это правительство работу.