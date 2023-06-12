Кариньш повторно встретится с Нацобъединением и "Объединенным списком" для переговоров о расширении коалиции
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на этой неделе встретится с "Объединенным списком" и Национальным объединением в связи со своим предложением о расширении коалиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отвечая на вопрос о планах по увеличению количества партий в правительстве, Кариньш заявил, что планирует обсудить в переговорах с "Объединенным списком" и Нацобъединением предложения, прозвучавшие во время встречи с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК) на прошлой неделе. Таким образом планируется продвинуть дискуссию вперед.

Сегодня вечером конкретное время встречи еще не было известно.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс выразил готовность к встрече, в том числе с соблюдением формата, предложенного Кариньшем: премьер-министр предложил встретиться с каждой из партий для двусторонних переговоров.

Таварс отметил, что готов к переговорам о более широком широком сотрудничестве с частью оппозиции в Сейме, однако "Объединенный список" не видит возможностей для расширения нынешней коалиции.

Министр экономики Илзе Индриксоне подтвердила: Национальное объединение не изменило своего мнения о том, что нынешняя коалиция может продолжать работу в нынешнем составе.

По мнению Индриксоне, решающим является получить окончательный ответ от премьер-министра и ясность в вопросе о том, продолжит ли это правительство работу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu