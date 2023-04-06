Кариньш: повышение пенсионного возраста неизбежно
Foto: LETA

Повышение пенсионного возраста неизбежно, заявил в четверг, 6 апреля на внеочередном заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг правительство рассмотрело подготовленную Министерством финансов Программу стабильности Латвии на 2023-2026 год, которая включает микроэкономические и фискальные прогнозы.

После того как доклад Минфина был заслушан, отдельные члены правительства стали дебатировать, обсуждая экономическую ситуацию и то, как ее улучшить. На что премьер-министр заявил, что нужно будет думать о повышении пенсионного возраста.

"Неизбежно в нашей стране нужно будет шаг за шагом идти наверх. Если мы этого не делаем, то наши дети не смогут содержать нас, когда работающие уйдут на пенсию. Это неизбежные вещи, но нам нужно подготовить общество и объяснить это ему", - отметил Кариньш, не уточнив, насколько именно необходимо повысить порог.

В 2023 году пенсионный возраст составляет 64 года и шесть месяцев.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3