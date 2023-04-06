Кариньш: повышение пенсионного возраста неизбежно

Повышение пенсионного возраста неизбежно, заявил в четверг, 6 апреля на внеочередном заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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В четверг правительство рассмотрело подготовленную Министерством финансов Программу стабильности Латвии на 2023-2026 год, которая включает микроэкономические и фискальные прогнозы.

После того как доклад Минфина был заслушан, отдельные члены правительства стали дебатировать, обсуждая экономическую ситуацию и то, как ее улучшить. На что премьер-министр заявил, что нужно будет думать о повышении пенсионного возраста.

"Неизбежно в нашей стране нужно будет шаг за шагом идти наверх. Если мы этого не делаем, то наши дети не смогут содержать нас, когда работающие уйдут на пенсию. Это неизбежные вещи, но нам нужно подготовить общество и объяснить это ему", - отметил Кариньш, не уточнив, насколько именно необходимо повысить порог.

В 2023 году пенсионный возраст составляет 64 года и шесть месяцев.